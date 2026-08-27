Dnevni horoskop, Lav, 27. 08. 2026.

Ljubav: Ljubavna situacija bit će obojena snažnom privlačnošću i dozom tajanstvenosti. Netko će pokušavati sakriti osjećaje, ali će govor tijela otkriti mnogo više. U vezi bi moglo doći do razgovora koji vraća strast. Slobodnim Lavovima jedan pogled mogao bi biti dovoljan za početak zanimljive priče.

Posao: Ambicija će biti naglašena, a prilika za isticanje neće nedostajati. Jedan uspjeh mogao bi donijeti priznanje koje je dugo bilo očekivano. Osoba iz poslovnog okruženja mogla bi pokazati neočekivanu podršku. Financijski planovi ulazit će u sigurniju fazu.

Zdravlje: Vitalnost će biti naglašena, ali pretjerivanje bi moglo donijeti suprotan učinak. Osjećat će se potreba za fizičkim pražnjenjem nakupljene energije. Raspoloženje će biti bolje čim se smanji pritisak obveza. Organizam će brzo reagirati na kvalitetan odmor.