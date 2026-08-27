Dnevni horoskop, Škorpion, 27. 08. 2026.

Ljubav: Tajne emocije više neće moći ostati potpuno skrivene. Jedna osoba mogla bi pokazati posesivnost koja će otkriti mnogo dublji interes. U vezi će biti probuđena strast koja je neko vrijeme bila potisnuta. Slobodnim Škorpionima predstoji susret koji neće lako biti zaboravljen.

Posao: Na poslovnom planu bit će otkrivena informacija koja mijenja perspektivu. Netko će pokušati zadržati određenu prednost, ali okolnosti će postupno razotkriti stvarno stanje. Moguće je dobivanje financijske potvrde ili vijesti koja donosi olakšanje. Intuicija će pokazati iznenađujuću preciznost.

Zdravlje: Emocionalna intenzivnost mogla bi se odraziti na razinu energije. Potreba za povlačenjem i tišinom bit će izraženija nego inače. Nakon rasterećenja bit će osjetno poboljšano raspoloženje. Tijelo će jasno pokazivati kada je granica napora dosegnuta.