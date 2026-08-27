Dnevni horoskop, Vaga, 27. 08. 2026.

Ljubav: U ljubavi će se pojaviti trenutak koji vraća vjeru u emocije. Netko iz prošlosti mogao bi se ponovno pojaviti, ali ovaj put pod drugačijim okolnostima. U postojećoj vezi bit će obnovljena bliskost kroz iskren razgovor. Ono što se dugo čekalo moglo bi stići kada se najmanje bude očekivalo.

Posao: Poslovni odnosi bit će važniji od samog opsega posla. Jedan dogovor mogao bi donijeti dugoročnu korist. Bit će potrebno razlikovati iskrenu suradnju od praznih obećanja. Financijska situacija pokazivat će znakove poboljšanja.

Zdravlje: Ravnoteža će biti ključna za dobro osjećanje tijekom dana. Moguća je osjetljivost na emocionalne promjene u okolini. Nakon odmora bit će vraćena koncentracija i vedrije raspoloženje. Večer će biti posebno pogodna za psihičko opuštanje.