Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 28. 08. 2026.
Ljubav: Emocionalna stabilnost donosi osjećaj sigurnosti i zadovoljstva. U odnosima se stvaraju dublje poveznice kroz male, ali značajne trenutke pažnje. Neke stare sumnje nestaju i zamjenjuje ih povjerenje.
Posao: Financijska pitanja dolaze u prvi plan, a pojavljuju se mogućnosti za poboljšanje položaja. Strpljenje i praktičan pristup pokazuju se kao najveće prednosti. Jedna odluka mogla bi otvoriti vrata prema dugoročnijem uspjehu.
Zdravlje: Potrebno je osluškivanje vlastitih potreba jer tijelo šalje jasne znakove ravnoteže. Energija se obnavlja kroz mirnije ritmove. Dolazi do oslobađanja od napetosti koja se ranije nakupljala.
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