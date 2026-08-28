Dnevni horoskop, Bik, 28. 08. 2026.

Ljubav: Emocionalna stabilnost donosi osjećaj sigurnosti i zadovoljstva. U odnosima se stvaraju dublje poveznice kroz male, ali značajne trenutke pažnje. Neke stare sumnje nestaju i zamjenjuje ih povjerenje.

Posao: Financijska pitanja dolaze u prvi plan, a pojavljuju se mogućnosti za poboljšanje položaja. Strpljenje i praktičan pristup pokazuju se kao najveće prednosti. Jedna odluka mogla bi otvoriti vrata prema dugoročnijem uspjehu.

Zdravlje: Potrebno je osluškivanje vlastitih potreba jer tijelo šalje jasne znakove ravnoteže. Energija se obnavlja kroz mirnije ritmove. Dolazi do oslobađanja od napetosti koja se ranije nakupljala.