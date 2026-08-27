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Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 27. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 27. 08. 2026.
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Ljubav: U ljubavnom odnosu bit će pokazano koliko je povjerenje zapravo ojačalo. Jedna iskrena gesta mogla bi ukloniti sumnju koja je nepotrebno trajala. Slobodni Jarci mogli bi privući osobu koja cijeni ozbiljnost i stabilnost. Emocije će se razvijati sporije, ali će biti dublje.

Posao: Rezultati dosadašnjeg rada počinju dolaziti do izražaja. Moguće je priznanje, financijska korist ili potvrda da je određeni trud imao smisla. Netko će pokušati otvoriti pitanje odgovornosti, ali činjenice će biti na strani Jaraca. Dan pogoduje učvršćivanju poslovnog položaja.

Zdravlje: Umor koji se dugo ignorirao mogao bi postati primjetniji. Tijelo će tražiti usporavanje i kvalitetniji san. Psihička stabilnost bit će bolja nakon završetka obveza. Predah će imati snažniji učinak nego što će se očekivati.

Dnevni Horoskop Jarac

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