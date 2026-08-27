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Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 27. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 27. 08. 2026.
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Ljubav: Jedna neobična situacija mogla bi se pretvoriti u vrlo zanimljivu ljubavnu priču. Netko tko je dosad bio samo prijatelj mogao bi pokazati drugačije osjećaje. U postojećim odnosima bit će uvedeno više slobode, ali i iskrenosti. Iznenađenje će doći upravo od osobe od koje se najmanje očekuje.

Posao: Kreativno rješenje problema donijet će Vodenjacima prednost. Moguće je da će se stara ideja ponovno pojaviti, ali ovaj put u povoljnijim okolnostima. Poslovna suradnja mogla bi dobiti potpuno novi smjer. Financije će biti stabilnije ako se neočekivani troškovi zadrže pod kontrolom.

Zdravlje: Mentalna svježina bit će naglašena, ali tijelo neće pratiti uvijek isti tempo. Moguća je potreba za povremenim odvajanjem od ljudi i buke. Nakon kvalitetnog odmora bit će vraćena koncentracija. Raspoloženje će se popravljati kako se bude vraćao osjećaj slobode.

Dnevni Horoskop Vodenjak

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