FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 28. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 28. 08. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Neočekivani razgovori donose dublje razumijevanje osjećaja koji su dugo bili skrivani. Otvara se prostor za iskrenost i emotivno povezivanje. Prošle nesigurnosti polako gube snagu, a nova spoznaja unosi mir u odnose.

Posao: Na poslovnom planu dolazi do izražaja upornost koja je ranije bila nedovoljno primijećena. Pojavljuje se prilika za potvrdu vlastitih sposobnosti kroz važan zadatak ili odluku. Ambicije se bude, a rezultati prethodnog truda počinju biti vidljiviji.

Zdravlje: Tjelesna energija raste, ali osjetljivost na stres ostaje naglašena. Organizam traži ravnotežu između aktivnosti i odmora. Unutarnji mir postaje važan izvor nove snage.

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno