Dnevni horoskop, Ovan, 28. 08. 2026.

Ljubav: Neočekivani razgovori donose dublje razumijevanje osjećaja koji su dugo bili skrivani. Otvara se prostor za iskrenost i emotivno povezivanje. Prošle nesigurnosti polako gube snagu, a nova spoznaja unosi mir u odnose.

Posao: Na poslovnom planu dolazi do izražaja upornost koja je ranije bila nedovoljno primijećena. Pojavljuje se prilika za potvrdu vlastitih sposobnosti kroz važan zadatak ili odluku. Ambicije se bude, a rezultati prethodnog truda počinju biti vidljiviji.

Zdravlje: Tjelesna energija raste, ali osjetljivost na stres ostaje naglašena. Organizam traži ravnotežu između aktivnosti i odmora. Unutarnji mir postaje važan izvor nove snage.