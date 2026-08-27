Dnevni horoskop, Ribe, 27. 08. 2026.

Ljubav: Intuicija će biti posebno snažna i otkrivat će ono što riječi pokušavaju prikriti. Jedna osoba mogla bi konačno pokazati koliko joj je stalo. U vezi će biti obnovljena emocionalna povezanost nakon razdoblja udaljavanja. Slobodnim Ribama mogao bi se dogoditi susret koji će djelovati gotovo sudbinski.

Posao: Na poslovnom planu bit će potrebno pričekati pravi trenutak jer se iza kulisa priprema promjena. Jedna informacija mogla bi potvrditi sumnju koja je već neko vrijeme postojala. Moguće je otvaranje novog izvora prihoda. Ono što danas izgleda nejasno uskoro bi moglo postati vrlo konkretno.

Zdravlje: Osjećat će se pojačana osjetljivost na atmosferu i raspoloženje drugih ljudi. Potreba za povlačenjem u mirnije okruženje bit će naglašena. Emocionalno rasterećenje donijet će vidljivo olakšanje tijelu. Dan će završiti s osjećajem veće unutarnje ravnoteže.