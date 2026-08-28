Dnevni horoskop, Rak, 28. 08. 2026.

Ljubav: Osjećaji postaju intenzivniji, a potreba za bliskošću izraženija. U odnosima se otkrivaju nove dimenzije razumijevanja i privrženosti. Neke emotivne teme iz prošlosti konačno pronalaze svoje mjesto.

Posao: Na poslovnom području dolazi do promjena koje zahtijevaju prilagodljivost. Pokazuje se koliko iskustvo i intuicija mogu biti vrijedni saveznici. Priznanje za trud dolazi kroz postupne, ali stabilne pomake.

Zdravlje: Emocionalna ravnoteža snažno utječe na osjećaj fizičke energije. Vrijeme donosi potrebu za unutarnjim čišćenjem i oslobađanjem od tereta. Povećava se osjećaj smirenosti i zadovoljstva.