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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 28. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 28. 08. 2026.
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Ljubav: Potreba za slobodom i iskrenim emocijama dolazi u prvi plan. Novi doživljaji unose svježinu u odnose. Moguće je otkrivanje osjećaja koji vraćaju optimizam i vjeru u ljubav.

Posao: Nove ideje i planovi pokreću snažnu motivaciju. Pojavljuju se prilike povezane s učenjem, putovanjima ili širenjem poslovnih vidika. Entuzijazam postaje pokretačka snaga.

Zdravlje: Životna energija raste, a raspoloženje se poboljšava. Potreba za kretanjem i promjenom postaje izražena. Tijelo pokazuje znakove oporavka i veće izdržljivosti.

Dnevni Horoskop Strijelac

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