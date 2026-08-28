Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 08. 2026.
Ljubav: Duboke emocije izlaze na površinu i donose snažne spoznaje. Privlačnost i intenzitet odnosa postaju naglašeni. Neke skrivene istine mogu promijeniti način na koji se određeni odnos doživljava.
Posao: Na poslovnom planu pojavljuje se mogućnost strateškog pomaka. Intuicija pomaže u prepoznavanju pravog trenutka za djelovanje. Rezultati dolaze kroz odlučnost i sposobnost prilagodbe.
Zdravlje: Obnavlja se unutarnja snaga nakon razdoblja većih napora. Emocionalno rasterećenje donosi osjećaj olakšanja. Povećava se svijest o vlastitim potrebama.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Što je sa semaforima u Karlovcu? Vozači javljaju da rade 'u čudnom modu'
emedjimurje /
U međimurske škole uskoro će sjesti više od 13.000 učenika, stižu i neke važne novosti
RI PORTAL /
Vodoopskrba najavila radove: Ove riječke ulice u petak će od 8 do 16 sati biti bez vode
dubrovački dnevnik /
Nakon stravičnog videa iz Mokošice reagirao Franković: Sklon sam zabranama takvih mreža'
e zadar /
Otvoren Zadarski festival monodrame: Performans oduševio prolaznike na Narodnom trgu
SiB /
Nikad bogatije ljeto u Slavoniji: Donosimo veliki pregled događanja krajem kolovoza
Izdvojeno
NOSI SVE PRED SOBOM /
Napravili smo AI simulaciju: Pogledajte kako je izgledala katastrofa u Nepalu
PLES KUGLICA /
Dinamo i Hajduk izborili europska natjecanja: Evo sve o ždrijebu