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Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 08. 2026.
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Ljubav: Duboke emocije izlaze na površinu i donose snažne spoznaje. Privlačnost i intenzitet odnosa postaju naglašeni. Neke skrivene istine mogu promijeniti način na koji se određeni odnos doživljava.

Posao: Na poslovnom planu pojavljuje se mogućnost strateškog pomaka. Intuicija pomaže u prepoznavanju pravog trenutka za djelovanje. Rezultati dolaze kroz odlučnost i sposobnost prilagodbe.

Zdravlje: Obnavlja se unutarnja snaga nakon razdoblja većih napora. Emocionalno rasterećenje donosi osjećaj olakšanja. Povećava se svijest o vlastitim potrebama.

Dnevni Horoskop škorpion

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