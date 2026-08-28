Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 08. 2026.

Ljubav: Duboke emocije izlaze na površinu i donose snažne spoznaje. Privlačnost i intenzitet odnosa postaju naglašeni. Neke skrivene istine mogu promijeniti način na koji se određeni odnos doživljava.

Posao: Na poslovnom planu pojavljuje se mogućnost strateškog pomaka. Intuicija pomaže u prepoznavanju pravog trenutka za djelovanje. Rezultati dolaze kroz odlučnost i sposobnost prilagodbe.

Zdravlje: Obnavlja se unutarnja snaga nakon razdoblja većih napora. Emocionalno rasterećenje donosi osjećaj olakšanja. Povećava se svijest o vlastitim potrebama.