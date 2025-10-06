Dnevni horoskop, Strijelac, 06. 10. 2025.

Ljubav Kod vas prevladava vedro raspoloženje. Ako vas netko upita zašto ste sretni i veseli, nećete znati točno odgovoriti na postavljeno pitanje.

Posao Iz skladnih planetarnih razloga danas vam ljudi i događaji idu na ruku. Iskoristite naklonost neba i ispravite loše odnose s vašim suradnicima.

Zdravlje U ravnoteži ste. Vaše srce i vaš mozak funkcioniraju skladno i suglasno. Pamtite samo dobre ljude i lijepe stvari. Ne plašite se budućnosti.

