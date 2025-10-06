Dnevni horoskop, Vodenjak, 06. 10. 2025.

Ljubav Pod utjecajem ste jučerašnjih događaja. Što je bilo, bilo je. Ne možete vratiti vrijeme unatrag. Gdje nema ljubavi, događaju se loše stvari.

Posao Sve obavljate samostalno. Ne želite dijeliti novac s drugima. Vaš put do financijskog blagostanja sazdan je od rada i upornosti, ali i pohlepe.

Zdravlje Niste u dobroj formi. Loše se osjećate. Nešto vas je prikliještilo u leđima. Potrebna vam je masaža tijela, ali i produhovljeni pogled na život.

