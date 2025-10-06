Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 06. 10. 2025.
Ljubav Pod utjecajem ste jučerašnjih događaja. Što je bilo, bilo je. Ne možete vratiti vrijeme unatrag. Gdje nema ljubavi, događaju se loše stvari.
Posao Sve obavljate samostalno. Ne želite dijeliti novac s drugima. Vaš put do financijskog blagostanja sazdan je od rada i upornosti, ali i pohlepe.
Zdravlje Niste u dobroj formi. Loše se osjećate. Nešto vas je prikliještilo u leđima. Potrebna vam je masaža tijela, ali i produhovljeni pogled na život.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DERBI VELIKANA /
Juventus i Milan odigrali nulu! Pogledajte majstorske poteze čudesnog Luke Modrića
VRIŠTANJE /
Kakav kralj! Jedan od junaka 'podvalio' našem reporteru: 'Jesi ti onaj što me pitao...'
ANĐELI ČUVARI /
Tomislav i Marijo su slavonski heroji: Uletjeli u goruću kuću i spasili 4 djece iz plamena
'POKLONIT GA HAJDUKU' /
Zvijezda Dinama na nezapamćenom udaru: 'On je teška prevara, balerina i šminker'
JASNA PRAVILA /
Želite bivšem partneru porukom čestitati rođendan? Možda da prvo pročitate što o tome kažu stručnjaci
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 06. 10. 2025.