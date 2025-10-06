Dnevni horoskop, Ribe, 06. 10. 2025.

Ljubav Zračite aurom tajnovitosti. Skrivate od drugih vaše nove ljubavne želje i ambicije. Živite u strahu od konkurencije. Nepotrebno i bezrazložno.

Posao Vlastiti financijski uspon stalno vam je na pameti. Niste zadovoljni s onim što imate, želite više. Opsjednuti ste materijalističkim svjetonazorom.

Zdravlje U sukobu ste sami sa sobom, ali i sa svijetom u cjelini. Možda vas proganja nečista savjest. Kada odlučite biti iskreni, zaslužiti ćete mir u duši.

