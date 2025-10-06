Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 06. 10. 2025.
Ljubav Doživjeli ste ljubavnu ekstazu, i sada vam je sve novo i drukčije. Pronašli ste idealnu osobu. Međusobnom obožavanju ne nazire se kraj.    

Posao Krenuli ste hitro i nepromišljeno u novu poslovnu avanturu. Danas ćete se uspješno otrijezniti, i početi ćete realno sagledavati stanje stvari.     

Zdravlje Vaša osjetljiva i dramatična narav vodi vas ravno u verbalne sukobe, i to obiteljske. Postoje ograničenja i granice. Svi mi imamo svoj limit.   

Horoskop
