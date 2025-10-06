Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 06. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 06. 10. 2025.
Ljubav Nemate previše takta, a ni talenta za diplomaciju. Vaš izravan i beskompromisan pristup raznim stvarima mnogima nije drag i simpatičan.   

Posao Možda dobijete povećanje plaće ili honorara. Ovo se ne odnosi na sve vas, već samo na one koji su s vremenom pokazali vrijedni i odgovorni.  

Zdravlje Znate vrlo precizno pogoditi druge tamo gdje su najslabiji. No, kada se sve zbroji i oduzme, ipak ste na kraju sami sebi najveći neprijatelj.    

Horoskop
Dnevni horoskop, Škorpion, 06. 10. 2025.