Dnevni horoskop, Škorpion, 06. 10. 2025.

Ljubav Nemate previše takta, a ni talenta za diplomaciju. Vaš izravan i beskompromisan pristup raznim stvarima mnogima nije drag i simpatičan.

Posao Možda dobijete povećanje plaće ili honorara. Ovo se ne odnosi na sve vas, već samo na one koji su s vremenom pokazali vrijedni i odgovorni.

Zdravlje Znate vrlo precizno pogoditi druge tamo gdje su najslabiji. No, kada se sve zbroji i oduzme, ipak ste na kraju sami sebi najveći neprijatelj.

