Dnevni horoskop, Jarac, 06. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 06. 10. 2025.
Ljubav Hladno ste se distancirali od partnera ili partnerice. Više niste saveznici, postali ste beskompromisni protivnici. Vodite ljubav, a ne rat. 

Posao Rizik vam ne donosi očekivanu dobit. S obzirom na vašu znatiželjnu kockarsku narav, nije teško predvidjeti da ćete i danas svratiti u kladionicu.    

Zdravlje Sve više se interesirate za ekologiju, vegetarijanstvo, spiritualne probleme i alternativu u cjelini. Nova filozofija življenja mijenja vaš identitet.    

Horoskop
