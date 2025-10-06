Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 06. 10. 2025.
Ljubav Ne predajete se lako, ali on ili ona vas ne želi, i vaša borba nema previše smisla. Ako ste sigurni da će ipak pasti, onda se borite do kraja.
Posao U punom ste radnom pogonu. Neke stvari odvijaju se same od sebe. Izvrsni poslovni rezultati čine vas sretnim i zadovoljnim. Vrijeme je za predah.
Zdravlje Vaše milosrdno srce ne gleda samo svoj interes. Na usluzi ste drugima. Velikodušno pomažete osobama koje imaju zdravstvenih smetnji.
