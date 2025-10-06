Dnevni horoskop, Vaga, 06. 10. 2025.

Vaga /

Ljubav Dogodio vam se kraj ljubavne veze. Ništa nije ostalo od početne strasti. Još jedna tužna priča. Ne gubite nadu. Nova ljubav čeka na vas.    

Posao Potonuli ste emocionalno i mentalno, i to se loše odražava na vaše poslovne odnose. Roditelji će vam pružiti bespovratnu financijsku pomoć.   

Zdravlje Živite u uvjerenju da cijeli svemir ima nešto protiv vas. Nitko vam ne želi ništa loše. Sami sebe negativno programirate, u tome je problem.

