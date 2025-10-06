Dnevni horoskop, Vaga, 06. 10. 2025.

Ljubav Dogodio vam se kraj ljubavne veze. Ništa nije ostalo od početne strasti. Još jedna tužna priča. Ne gubite nadu. Nova ljubav čeka na vas.

Posao Potonuli ste emocionalno i mentalno, i to se loše odražava na vaše poslovne odnose. Roditelji će vam pružiti bespovratnu financijsku pomoć.

Zdravlje Živite u uvjerenju da cijeli svemir ima nešto protiv vas. Nitko vam ne želi ništa loše. Sami sebe negativno programirate, u tome je problem.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn