Dnevni horoskop, Ovan, 06. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 06. 10. 2025.
Ljubav Nepredvidljivi ste i neuhvatljivi. U vezi ste, ali istovremeno živite nevidljivi paralelni život. Obmanjujete sebe i druge. Opasnosti na vidiku.    

Posao Trošite novac koji (još) niste zaradili. Krenuli ste u novu posudbu novca, a niste vratili stare dugove. Uskoro će vam se dogoditi val inflacije.  

Zdravlje Olako shvaćate prioritetne stvari. Vaše neodgovorno ponašanje izluđuje one s kojima živite u bliskom okružju. Na teret ste drugim ljudima.    

