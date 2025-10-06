Dnevni horoskop, Ovan, 06. 10. 2025.

Ljubav Nepredvidljivi ste i neuhvatljivi. U vezi ste, ali istovremeno živite nevidljivi paralelni život. Obmanjujete sebe i druge. Opasnosti na vidiku.

Posao Trošite novac koji (još) niste zaradili. Krenuli ste u novu posudbu novca, a niste vratili stare dugove. Uskoro će vam se dogoditi val inflacije.

Zdravlje Olako shvaćate prioritetne stvari. Vaše neodgovorno ponašanje izluđuje one s kojima živite u bliskom okružju. Na teret ste drugim ljudima.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn