Dnevni horoskop, Lav, 06. 10. 2025.

Ljubav Izgubili ste tlo pod nogama. Skrivate se od svijeta. Destruktivna situacija neće vječno trajati. Već danas ćete poduzeti nešto konstruktivno.

Posao Uvjerili ste sami sebe da se nalazite u bezizlaznoj situaciji. U vašoj lavljoj glavi doći će do preokreta. Ugledati ćete put ka izlasku iz problema.

Zdravlje Planetarni tranziti i aspekti ukazuju na veliku promjenu u vašem razmišljanju i ponašanju. Definitivno ćete odustati od tugaljive depresije.

