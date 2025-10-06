Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 06. 10. 2025.
Ljubav U vašoj vezi situacija se popravlja. Prestali se boriti jedno protiv drugoga. Međusobne obveze i odgovornosti dijelite na pravedan način.   

Posao Uslijed nezadovoljstva postojećom poslovnom situacijom u vama se rađa nova ambicija. Imate vizije. Sposobni ste ostvariti vlastite snove.  

Zdravlje Boli vas tijelo u cjelini. Čovjek bi pomislio da ste doživjeli sudar, ali nije tako. Riječ je o averziji na sve i svašta, koja polako prolazi i nestaje. 

