Dnevni horoskop, Blizanci, 06. 10. 2025.

Ljubav U vašoj vezi situacija se popravlja. Prestali se boriti jedno protiv drugoga. Međusobne obveze i odgovornosti dijelite na pravedan način.

Posao Uslijed nezadovoljstva postojećom poslovnom situacijom u vama se rađa nova ambicija. Imate vizije. Sposobni ste ostvariti vlastite snove.

Zdravlje Boli vas tijelo u cjelini. Čovjek bi pomislio da ste doživjeli sudar, ali nije tako. Riječ je o averziji na sve i svašta, koja polako prolazi i nestaje.

