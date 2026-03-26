Eurovizijska legenda oduševljena grupom Lelek: Javno ih je podržala uoči Beča
Pohvale nekadašnjih eurovizijskih pobjednika uvijek dobro dođu, posebice ako pohvala stigne od velike Ruslane koja se 2004. ispisala povijest Eurovizije pjesmom 'Wild Dances'
U rasporedu pretrpanom pripremama za eurovizijski nastup, djevojke iz grupe Lelek pronašle su vremena i za obradu legendarnog eurovizijskog hita "Wild Dances", pjesme s kojom je 2004. Ukrajinka Ruslana pobijedila na natjecanju.
Kako je Ruslanin hit jedan od najpoznatijih eurovizijskih hitova svih vremena, ovaj je potez bio dobitan.
Lelek su privukle veliku pozornost i gomilu pozitivnih reakcija, a komentari oduševljenja stigli su od korisnika iz raznih dijelova Europe. Očekivano, ponajviše su oduševljeni Ukrajinci koji već vide Lelek kao ovogodišnje pobjednice.
Međutim, najviše se istaknula pohvala danas 52-godišnje Ruslane koja je putem Instagram Storyja poručila: "Sviđa mi se, sjajan posao."
Podsjetimo, ove godine najizvjesnija je pobjeda Finske koja trenutno najbolje stoji na ljestvicama.
POGLEDAJTE VIDEO: Što sukob na Bliskom istoku znači za Jadran? 'Morat će razmisliti kada budu određivali cijene za ovu sezonu'