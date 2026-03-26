CURE RAZVALJUJU

Eurovizijska legenda oduševljena grupom Lelek: Javno ih je podržala uoči Beča
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Pohvale nekadašnjih eurovizijskih pobjednika uvijek dobro dođu, posebice ako pohvala stigne od velike Ruslane koja se 2004. ispisala povijest Eurovizije pjesmom 'Wild Dances'

26.3.2026.
10:52
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
U rasporedu pretrpanom pripremama za eurovizijski nastup, djevojke iz grupe Lelek pronašle su vremena i za obradu legendarnog eurovizijskog hita "Wild Dances", pjesme s kojom je 2004. Ukrajinka Ruslana pobijedila na natjecanju.

Kako je Ruslanin hit jedan od najpoznatijih eurovizijskih hitova svih vremena, ovaj je potez bio dobitan.

Lelek su privukle veliku pozornost i gomilu pozitivnih reakcija, a komentari oduševljenja stigli su od korisnika iz raznih dijelova Europe. Očekivano, ponajviše su oduševljeni Ukrajinci koji već vide Lelek kao ovogodišnje pobjednice.

Međutim, najviše se istaknula pohvala danas 52-godišnje Ruslane koja je putem Instagram Storyja poručila: "Sviđa mi se, sjajan posao."

Podsjetimo, ove godine najizvjesnija je pobjeda Finske koja trenutno najbolje stoji na ljestvicama. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
