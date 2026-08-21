Dnevni horoskop, Ribe, 21. 08. 2026.

Ljubav: Emotivna osjetljivost bit će pojačana, ali će upravo zbog nje biti prepoznato ono što drugima ostaje skriveno. Jedna osoba pokazat će osjećaje na način koji neće ostavljati mnogo prostora za sumnju. U postojećim odnosima bit će obnovljena bliskost nakon razdoblja emocionalne udaljenosti. Slobodnim Ribama mogao bi se dogoditi susret koji će djelovati neobično poznato već od prvog trenutka.

Posao: Intuicija će pomoći u prepoznavanju pravog trenutka za jednu važnu odluku. Nejasna poslovna situacija napokon će dobiti konkretnije obrise. Mogla bi stići informacija povezana s novcem, projektom ili suradnjom koja je ranije bila zaustavljena. Nešto što se činilo izgubljenim ponovno će biti vraćeno u igru.

Zdravlje: Osjetljivost na atmosferu i raspoloženja drugih ljudi bit će povećana. Umor će više biti emocionalne nego fizičke prirode. Tijekom dana bit će postupno oslobođen dio unutarnje napetosti koja se dugo skupljala. Večernji sati donijet će osjećaj smirenja i neobično jasne unutarnje spoznaje.