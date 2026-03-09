Dnevni horoskop, Ribe, 09. 03. 2026.

Ljubav: Dan donosi osjećaj emotivne ispunjenosti. Vaša sposobnost da volite bit će naglašena.

Posao: Poslovni zadaci bit će zahtjevni, ali nećete imati problema s izvršavanjem. Pomoć od drugih bit će dragocjena.

Zdravlje: Zdravlje je u dobrom stanju, ali obratite pažnju na emocionalno zdravlje koje bi moglo biti podložnije promjenama.