Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 09. 03. 2026.
Ljubav: Dan donosi osjećaj emotivne ispunjenosti. Vaša sposobnost da volite bit će naglašena.
Posao: Poslovni zadaci bit će zahtjevni, ali nećete imati problema s izvršavanjem. Pomoć od drugih bit će dragocjena.
Zdravlje: Zdravlje je u dobrom stanju, ali obratite pažnju na emocionalno zdravlje koje bi moglo biti podložnije promjenama.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
SVI BI LUKU /
Vraća li se Modrić stvarno u Real? Evo kako je odgovorio na to pitanje
BORBA PROTIV MODERNOG NOGOMETA /
Nevjerojatne scene iz Njemačke: Navijači ukrali VAR?