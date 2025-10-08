Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 08. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 08. 10. 2025.
Ljubav S lakoćom osvajate svijet. Navikli ste se da svi titraju oko vas. Neke vaše karakterne mane i nedostatnosti danas će doći do punog izražaja.        

Posao Beskompromisna napadačka poslovna taktika ne donosi vam očekivane rezultate. Dobit ćete još jednu potvrdu da krivo mislite i radite.    

Zdravlje Imate loše odnose s najbližima. Dobro će vam doći iskreni razgovor sa sobom samima. Pokušajte razbuditi vašu velikodušnu snagu i energiju.    

