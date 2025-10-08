Dnevni horoskop, Ovan, 08. 10. 2025.

Ljubav Kod vas se upravo počeo odigravati neki novi ljubavni film. Sve je još na početku, a tada su stvari obično strastveno nježne i jako romantične.

Posao Prodavati ćete nešto cijeli dan. Što više novaca imate, to vas novac više privlači. Diplomirali ste materijalistički svjetonazor s odličnom ocjenom.

Zdravlje Moćni planetarni aspekti pozitivno se odražavaju na sve astrološke Ovnove, a specijalno na vas koji ste rođeni krajem ožujka i početkom travnja.

