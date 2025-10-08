Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 08. 10. 2025.
Ljubav U vama sve kuha i vrije. Vaše frustracije mogle bi upravo danas eksplodirati. Ono što ste dugo potiskivali u sebi, to sada izlazi na površinu.
Posao Strogo ste usredotočeni na poslovne ambicije, i na taj način (neuspješno) pokušavate kompenzirati neskladnu situaciju u vašoj obitelji.
Zdravlje Ako priznate sebi svoje slabosti, bolje ćete se osjećati. Niste jedina osoba na svijetu koja ima problema. Odustanite od vaših tugaljivih priča.
