Dnevni horoskop, Vodenjak, 08. 10. 2025.

Ljubav U vama sve kuha i vrije. Vaše frustracije mogle bi upravo danas eksplodirati. Ono što ste dugo potiskivali u sebi, to sada izlazi na površinu.

Posao Strogo ste usredotočeni na poslovne ambicije, i na taj način (neuspješno) pokušavate kompenzirati neskladnu situaciju u vašoj obitelji.

Zdravlje Ako priznate sebi svoje slabosti, bolje ćete se osjećati. Niste jedina osoba na svijetu koja ima problema. Odustanite od vaših tugaljivih priča.

