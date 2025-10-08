Dnevni horoskop, Lav, 08. 10. 2025.

Ljubav Krasi vas jasna i zdrava samosvijest. Iznova ste postali stabilan faktor u vašoj ljubavnoj vezi. Vrlo je lako proizvoditi destrukciju, to svatko može.

Posao Vaše poslovanje nije optimalno zadovoljavajuće, i toga ste svjesni. Možda vas moćni utjecaji planeta inspiriraju za novi poslovni preobražaj.

Zdravlje Vi ste od onih koji ne priznaju da imaju zdravstvenih briga i problema. Istina je da ste žilavi, ali sve ima svoju granicu a i rok trajanja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn