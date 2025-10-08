Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 08. 10. 2025.

Ljubav Krasi vas jasna i zdrava samosvijest. Iznova ste postali stabilan faktor u vašoj ljubavnoj vezi. Vrlo je lako proizvoditi destrukciju, to svatko može.     

Posao Vaše poslovanje nije optimalno zadovoljavajuće, i toga ste svjesni. Možda vas moćni utjecaji planeta inspiriraju za novi poslovni preobražaj.  

Zdravlje Vi ste od onih koji ne priznaju da imaju zdravstvenih briga i problema. Istina je da ste žilavi, ali sve ima svoju granicu a i rok trajanja.   

