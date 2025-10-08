Dnevni horoskop, Škorpion, 08. 10. 2025.

Ljubav Melankolični ste i depresivni, iako nemate velikog razloga za tugovanje. Okružite se dobrim i dragim ljudima, i situacija će se popraviti.

Posao Iako vam je novac nužno potreban, izbjegavajte nelegalne poslovne djelatnosti. Ako sami sebe stavite izvan zakona, očekujte bolne posljedice.

Zdravlje Potreban vam je optimističan preokret u glavi. Radite ono što volite raditi. Uživajte u malim stvarima. Nije vam toliko teško, koliko mislite da jest.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn