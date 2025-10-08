Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 08. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 08. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Melankolični ste i depresivni, iako nemate velikog razloga za tugovanje. Okružite se dobrim i dragim ljudima, i situacija će se popraviti.   

Posao Iako vam je novac nužno potreban, izbjegavajte nelegalne poslovne djelatnosti. Ako sami sebe stavite izvan zakona, očekujte bolne posljedice.       

Zdravlje Potreban vam je optimističan preokret u glavi. Radite ono što volite raditi. Uživajte u malim stvarima. Nije vam toliko teško, koliko mislite da jest.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 08. 10. 2025.