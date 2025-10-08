Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 08. 10. 2025.
Ljubav Trošite novac na razne skupocjenosti. Zaboravljate da su najvažnije stvari besplatne. Nije vam potrebna raskoš. Dostatno vam je dobro srce.
Posao U punom ste radnom pogonu, ali i dalje ne stižete sve obaviti. Obećali ste sve odraditi, i sada ste postali svjesni da ne možete održati obećanja.
Zdravlje Funkcionirate na energičan način, i moglo bi vam se dogoditi da pregorite. Možda vas visoka temperatura i upala grla zadrže u krevetu.
