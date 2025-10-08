Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 08. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 08. 10. 2025.
Ljubav Odlučni ste onako kako to već dugo niste bili. Imate hrabrosti za radikalni rez. Želite dovesti stvari u red. Netko je zaljubljen u vašu karizmu.    

Posao Sami ste sebe poslovno i financijski osigurali vrijednim radom i poduzetništvom, i to vas čini sretnim i zadovoljnim. Nastavite istim stilom. 

Zdravlje U vama se budi nova snaga. Riječ je o pozitivnoj promjeni, s obzirom na energetsku krizu kroz koju ste prošli. Nastavite djelovati direktno.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

