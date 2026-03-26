Messi i društvo traže posljednju provjeru: Naši susjedi će glumiti Austriju

Argentina, aktualni svjetski i južnoamerički prvak, nastavlja pripreme za obranu titule na nadolazećem Svjetskom prvenstvu. Momčad koju predvodi legendarni Lionel Messi planira odigrati posljednje prijateljske utakmice uoči Mundijala, a prema najnovijim informacijama, posljednji protivnici bit će reprezentacije Srbije i Hondurasa.

Iako Srbija pod vodstvom Veljka Paunovića nije osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo, njihova momčad poslužit će Argentini kao idealna provjera u završnoj fazi priprema. Domaćin mečeva bit će američke savezne države Texas i Alabama, a utakmice će omogućiti Argentincima da dodatno uigraju taktiku i da Srbija posluži kao zamjena za.

Prva od dvije prijateljske utakmice bit će protiv Srbije, dok će drugi susret biti sa selekcijom Hondurasa.

Argentina će nastupiti u grupi J, gdje ih očekuju:

16. lipnja – protiv Alžira

22. lipnja – protiv Austrije

27. lipnja – protiv Jordana

Susret Argentina – Srbija bit će prva službena provjera nakon gotovo dva desetljeća od posljednjeg susreta ovih reprezentacija. Posljednji dvoboj odigran je prije 18 godina na Olimpijskim igrama, kada su Srbi izgubili 2:0, dok je Messi taj susret proveo na klupi. Ovoga puta meč će se odigrati na stadionu sveučilišta Auburn, Jordan-Hare Stadium.

