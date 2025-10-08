Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 08. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 08. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Jedna vaša prijateljska veza iznenada će prerasti u strastveni ljubavni odnos. Čuda se ponekad događaju. Snovi se ostvaruju. Uživajte u životu.      

Posao Vjerujete u vlastite sposobnosti. Sada možete nešto novo započeti. U miru o svemu razmislite, i onda se pokrenite. Sreća prati mudre ljude.    

Zdravlje U vama se probudila moćna regenerativna snaga, i više ne igrate  ulogu žrtve. Kad je vaš ego zdrav i stabilan, postajete sretni i zadovoljni.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 08. 10. 2025.