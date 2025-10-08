Dnevni horoskop, Vaga, 08. 10. 2025.

Ljubav Jedna vaša prijateljska veza iznenada će prerasti u strastveni ljubavni odnos. Čuda se ponekad događaju. Snovi se ostvaruju. Uživajte u životu.

Posao Vjerujete u vlastite sposobnosti. Sada možete nešto novo započeti. U miru o svemu razmislite, i onda se pokrenite. Sreća prati mudre ljude.

Zdravlje U vama se probudila moćna regenerativna snaga, i više ne igrate ulogu žrtve. Kad je vaš ego zdrav i stabilan, postajete sretni i zadovoljni.

