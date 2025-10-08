Dnevni horoskop, Strijelac, 08. 10. 2025.

Ljubav Dočekali ste vaših pet minuta. Ništa više ne stoji na putu do vašeg ljubavnog uspjeha. Lav(ica) iz radnog okružja strastveno vas promatra.

Posao Trenutak za novi poslovni početak je došao, i danas ćete bez odlaganja odraditi predradnje. Definitivno ćete ostaviti sve staro za sobom.

Zdravlje U vašoj samosvijesti skriva se moćna preobražajna sila i snaga. Sve ono loše i destruktivno u sebi samima, sada možete uspješno odstraniti.

