Dnevni horoskop, Blizanci, 08. 10. 2025.

Ljubav Stvari su izmakle kontroli. Više nema povratka natrag. Malo tko zna što se točno događa i kako se osjećate. Sudbina je umiješala svoje prste.

Posao Nemate gotovo nikakav utjecaj na promjene u vašem radnom okružju. Danas ćete sami od sebe iznenada progovoriti o tabu temama.

Zdravlje Ako pobijedite vaše loše stare navike, dobiti ćete jasan dokaz da ste sposobni vladati sobom, a veću nagradu od toga i ne možete dobiti.

