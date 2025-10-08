Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 08. 10. 2025.
Ljubav Stvari su izmakle kontroli. Više nema povratka natrag. Malo tko zna što se točno događa i kako se osjećate. Sudbina je umiješala svoje prste.
Posao Nemate gotovo nikakav utjecaj na promjene u vašem radnom okružju. Danas ćete sami od sebe iznenada progovoriti o tabu temama.
Zdravlje Ako pobijedite vaše loše stare navike, dobiti ćete jasan dokaz da ste sposobni vladati sobom, a veću nagradu od toga i ne možete dobiti.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
PROBLEMI NA AERODROMIMA /
Letovi kasne, tisuće njih odgođeno: Nastavlja se drama u zračnom prostoru, kontrolori rade bez plaće
PREDIVAN KRAJ /
[KVIZ] Jeste li pravi poznavatelj Dalmacije?
ČAROLIJA OMILJENOG NAPITKA /
Savršena kava za dobro jutro: Inovativni recepti za jesenske napitke pune okusa
KAKVA POJAVA /
Nazivaju je Barbie kraljevske obitelji: Nećakinja Lady Di svojom ljepotom pridobila je svjetsku pozornost
MANJE VJETRA /
Kiša i južina na vidiku: Evo kad stiže nova promjena vremena
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 08. 10. 2025.