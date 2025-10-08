Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 08. 10. 2025.
Ljubav Sve ste lijepo uglazbili s njim ili s njom. Samo vas nebo može rastaviti, a nebo vas dariva dobrom voljom, mirom i velikim zadovoljstvom.
Posao Danas ćete se više igrati i zabavljati, nego što ćete nešto konkretno raditi. Do podneva ćete se zadržati u radnom okružju, i onda ćete nestati.
Zdravlje Vaše zdravlje je u dobrom stanju, i ništa vas ne boli. Posebno vas raduju sretne ljubavne okolnosti. Jaki ste i samopouzdani. Ne žalite se na ništa.
