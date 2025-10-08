Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 08. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 08. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Sve ste lijepo uglazbili s njim ili s njom. Samo vas nebo može rastaviti, a nebo vas dariva dobrom voljom, mirom i velikim zadovoljstvom.        

Posao Danas ćete se više igrati i zabavljati, nego što ćete nešto konkretno raditi. Do podneva ćete se zadržati u radnom okružju, i onda ćete nestati.     

Zdravlje Vaše zdravlje je u dobrom stanju, i ništa vas ne boli. Posebno vas raduju sretne ljubavne okolnosti. Jaki ste i samopouzdani. Ne žalite se na ništa.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 08. 10. 2025.