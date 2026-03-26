Otkriveno tko svira na finalu Lige prvaka: 'Nismo dvojili ni sekunde o tome hoćemo li nastupiti ili ne'

Europska nogometna organizacija (UEFA) objavila je da će ove godine, uoči finalne utakmice nogometne Lige prvaka, na Puskas Areni u Budimpešti svirati američki rock sastav The Killers.

Skupina koja je diljem svijeta prodala više od 35 milijuna albuma svirat će 30. svibnja kao najava velikom finalu elitnog natjecanja koje je prošle godine osvojio Paris St. Germain, a u ovoj sezoni su klubovi došli do četvrtfinalne faze.

„Nismo dvojili niti sekunde o tome hoćemo li nastupiti ili ne“, službenu su izjavu dali članovi skupine The Killers poznati po hitovima „All these things that I've done“, „Human“, „Read my mind“ i mnogih drugih. Prošle godine uoči finala Lige prvaka na pozornici je zasvirao Linkin Park.

U četvrtfinalu Lige prvaka sastat će se Real Madrid - Bayern, Sporting - Arsenal, Barcelona - Atletico Madrid i PSG - Liverpool.

POGLEDAJTE VIDEO: Svi jedva čekamo vidjeti kako će se Dalićeva Hrvatska suprotstaviti Kolumbiji i Brazilu