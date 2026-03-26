Severina pokazala dio proslave Grašinog 50. rođendana: 'Izgledao si kao James Bond'

Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, pjevačica Severina (53), dirljivom je objavom na svom Instagram profilu čestitala nedavni 50. rođendan bliskom prijatelju i kolegi Petru Graši. Serijom fotografija s proslave i riječima koje slave njihovo dugogodišnje prijateljstvo, pjevačica je oduševila svoje pratitelje i još jednom pokazala dubinu veze koja spaja dvoje glazbenih velikana.

U objavi koja odiše toplinom, Severina je podijelila nekoliko trenutaka s velike proslave Grašinog rođendana. Na fotografijama se vidi nasmijani slavljenik u elegantnom crnom odijelu, dok ga Severina, u modernom prugastom odijelu s čipkastim detaljima, srdačno grli. Njihova opuštenost i radost svjedoče o prijateljstvu koje ne podliježe testu vremena, a pjevačica je to potvrdila i emotivnim riječima.

Prijateljstvo koje traje desetljećima

"Kad se rodi dite - slavi familija. Kad se rodi umjetnik - slavi svijet", započela je Severina svoju posvetu, prisjećajući se samih početaka njihovog prijateljstva. "Upoznali smo se u Australiji 'dok smo se igrali u pijesku' i od tada je naše prijateljstvo igra. Ti si ona pjesma koja traje i stih koji se pamti."

Ove riječi nisu samo prigodna čestitka, već i sažetak odnosa koji traje više od 25 godina. Njihova suradnja i podrška odavno su poznati javnosti, a jedan od vrhunaca bio je duet "Unaprijed gotovo" iz 2018. godine, kojim su proslavili "18. godišnjicu" prijateljstva. Severina je u nastavku čestitke svom prijatelju poželjela sve najbolje, usporedivši ga s filmskim junakom. "Proslavili smo pošteno tih 50, izgledao si kao James Bond", napisala je, zaključivši s toplim "Lav ju puno".

Na njezinu objavu ubrzo je odgovorio i sam Grašo, potvrdivši njihovu bliskost. "Moji najdraži, hvala ti puno", napisao je u komentaru, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije njihovih obožavatelja.

