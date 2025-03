Ljubav Uporno pokušavate racionalizirati stvari koje se ne daju prevesti na jezik logike. Umjesto beskrajne analize, potrebna vam je ljubavna sinteza.

Posao Vaše majstorske kvalitete dolaze do punog izražaja. Traženi ste i bez velikog reklamiranja. To što radite i obavljate, usavršili ste do savršenstva.

Zdravlje Ako vas ništa ne boli, vi izmislite nešto da vas boli. I danas ćete se baciti u kuknjavu bez ikakvog razloga. Hipohondrija je vaša dijagnoza.