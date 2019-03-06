BLIZANCI (21.05 – 20.06) /
26. 7. 2019.
Ljubav Zračite mirom i zadovoljstvom, i to vas čini sveprivlačnim. Neki među vama upoznati će osobu koja će im se vrlo brzo uvući pod kožu.
Posao Vaše poslovne obveze se gomilaju. Zbog velikih ambicija morate pristati na određene žrtve. Najprije će „nastradati“ vaše slobodno vrijeme.
Zdravlje Puni ste pozitivne energije, i nekih vaših uobičajenih (kroničnih) zdravstvenih problema nema na vidiku. Sami sebe uspješno iscjeljujete.
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GAZA BROJI ŽRTVE /
Hamas se oglasio o smrtonosnom izraelskom napadu na bolnicu gdje je ubijeno petero novinara
HRVATSKA REALNOST /
Provjerili smo koliko je lako spiskati 50 eura na zagrebačkom placu
BLIZANCI (21.05 – 20.06) /
26. 7. 2019.