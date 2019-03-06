26. 7. 2019.

Ljubav Zračite mirom i zadovoljstvom, i to vas čini sveprivlačnim. Neki među vama upoznati će osobu koja će im se vrlo brzo uvući pod kožu.

Posao Vaše poslovne obveze se gomilaju. Zbog velikih ambicija morate pristati na određene žrtve. Najprije će „nastradati“ vaše slobodno vrijeme.

Zdravlje Puni ste pozitivne energije, i nekih vaših uobičajenih (kroničnih) zdravstvenih problema nema na vidiku. Sami sebe uspješno iscjeljujete.