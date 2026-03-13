Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 13. 03. 2026.
Ljubav: Romantične misli preplavljuju vas, ali donosite važno razumijevanje o tome što zaista želite u vezi. Pouke iz prošlih odnosa dolaze na svjetlo.
Posao: Zadatak koji ste odgađali dolazi na red i traži vašu punu pažnju. Samopouzdanje u radu je ključ.
Zdravlje: Dnevnica će biti ispunjena trenucima introspekcije. Zdravlje bi moglo osjetiti blagi pad, pa se posvetite opuštanju.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BRAVO CINDRA /
Hrvatski reprezentativac briljirao, ali njegov klub teško poražen
ZAGREB KAO BEČ? /
Nikolina Brnjac u Direktu otkrila kako će EU pomoći mladima da lakše dođu do stana