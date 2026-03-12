Dnevni horoskop, Bik, 12. 03. 2026.

Ljubav: U ljubavnom životu osjeća se potreba za bliskošću i povjerenjem. Emocije postaju izraženije nego prethodnih dana. Jedan razgovor otkriva skrivene misli. Pojedine situacije potvrđuju da su osjećaji uzvraćeni.

Posao: Na poslu dolazi do laganog pomaka u planovima. Primjećuje se veća jasnoća u donošenju odluka. Financijska pitanja dobivaju konkretniji smjer. Neke stare brige postupno gube na važnosti.

Zdravlje: Fizičko stanje djeluje stabilno. Tijelo traži više odmora i tišine. Planetarni utjecaji potiču usporavanje tempa. Psihička ravnoteža postaje važan prioritet.