Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 12. 03. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 12. 03. 2026.
Foto:

Ljubav: U ljubavnom životu osjeća se potreba za bliskošću i povjerenjem. Emocije postaju izraženije nego prethodnih dana. Jedan razgovor otkriva skrivene misli. Pojedine situacije potvrđuju da su osjećaji uzvraćeni.

Posao: Na poslu dolazi do laganog pomaka u planovima. Primjećuje se veća jasnoća u donošenju odluka. Financijska pitanja dobivaju konkretniji smjer. Neke stare brige postupno gube na važnosti.

Zdravlje: Fizičko stanje djeluje stabilno. Tijelo traži više odmora i tišine. Planetarni utjecaji potiču usporavanje tempa. Psihička ravnoteža postaje važan prioritet.

