Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 11. 03. 2026.
Ljubav: Veza bi mogla biti pod stresom zbog nerealnih očekivanja. Ipak, uz pravilan pristup, ljubav može postati stabilnija.
Posao: Dobar trenutak za preispitivanje profesionalnog smjera. Postavite realna očekivanja prema sebi i suradnicima.
Zdravlje: Potreba za opuštanjem postaje ključna. Razmislite o načinu kako se emocionalno osloboditi stresa.
