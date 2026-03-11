Dnevni horoskop, Rak, 11. 03. 2026.

Ljubav: Rano jutro donosi osjećaj romantike. Posvetite se partneru, no izbjegavajte preveliku emotivnu ovisnost.

Posao: Na radnom mjestu moglo bi doći do iznenađenja. Neki manji zastoji mogu biti brzo prevaziđeni ako ostanete smireni.

Zdravlje: Usmjerenost na vlastito zdravlje biće vam potrebna kako biste održali ravnotežu u životu.