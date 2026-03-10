Dnevni horoskop, Djevica, 10. 03. 2026.

Ljubav: U odnosima se naglašava potreba za jasnoćom i stabilnošću. Neki razgovori mogu razjasniti situacije koje su dugo bile neodređene. Emotivni svijet postaje mirniji. Pojavljuje se osjećaj sigurnosti.

Posao: Na poslu se uočava važnost detalja i organizacije. Radna disciplina donosi konkretne rezultate. Neke promjene u planovima mogu otvoriti nove mogućnosti. Financijska pitanja dobivaju realniji okvir.

Zdravlje: Fokus na zdravlju postaje snažniji nego prije. Tijelo reagira pozitivno na rutinu i red. Povećava se osjećaj kontrole nad vlastitim navikama. Energija se stabilizira.