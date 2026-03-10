Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 10. 03. 2026.
Ljubav: U ljubavnom životu osjeća se snažnija strast i želja za pažnjom. Neki odnosi mogu postati intenzivniji nego inače. Izražavanje emocija donosi olakšanje. U zraku se osjeća doza romantike.
Posao: Na poslovnom planu pojavljuje se potreba za dokazivanjem sposobnosti. Okolina primjećuje ambiciju i odlučnost. Mogu se otvoriti prilike koje traže hrabre poteze. Financijski planovi dobivaju jasniji oblik.
Zdravlje: Razina energije je visoka i potiče aktivnost. Tijelo traži kretanje i dinamiku. Ponekad se može pojaviti lagani umor nakon intenzivnih trenutaka. Ravnoteža se postiže kroz odmor.
