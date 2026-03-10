Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 03. 2026.
Ljubav: Emocije postaju intenzivnije i dublje nego inače. Neki odnosi mogu otkriti skrivene istine. Privlačnost i strast dobivaju snažniji ton. Pojavljuje se osjećaj sudbinske povezanosti.
Posao: Na poslu se otkrivaju informacije koje mogu promijeniti planove. Intuicija pomaže u donošenju važnih odluka. Pojavljuje se prilika za preuzimanje kontrole nad situacijom. Financijska pitanja zahtijevaju oprez.
Zdravlje: Unutarnja snaga raste tijekom dana. Ponekad se može pojaviti osjećaj mentalnog pritiska. Tijelo traži trenutke regeneracije. Energija se vraća kroz mir.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
VLADAR MASTERSA /
Sjajni Novak preokretom došao do još jednog rekorda, traži jedini koji mu nedostaje
MUŽEVA JE ZADNJA? /
Istraživanje otkrilo neočekivan trend: Jesu li i u Hrvatskoj mladi sve više konzervativni?
STANJE UMA /
Psihijatar se javio Torcidi: Ove riječi će odzvanjati Splitom! Evo što im je poručio
RAZMJENA IDEJA /
Putin pričao s Trumpom: Ponudio mu je prijedloge za 'brzo rješavanje' rata s Iranom
RTG PONEDJELJKOM /
Od šećera u hrani do toga zašto su svi ljuti na dečka Kylie Jenner: Ovo je Direktov pregled dana