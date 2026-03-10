Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 03. 2026.

Ljubav: Emocije postaju intenzivnije i dublje nego inače. Neki odnosi mogu otkriti skrivene istine. Privlačnost i strast dobivaju snažniji ton. Pojavljuje se osjećaj sudbinske povezanosti.

Posao: Na poslu se otkrivaju informacije koje mogu promijeniti planove. Intuicija pomaže u donošenju važnih odluka. Pojavljuje se prilika za preuzimanje kontrole nad situacijom. Financijska pitanja zahtijevaju oprez.

Zdravlje: Unutarnja snaga raste tijekom dana. Ponekad se može pojaviti osjećaj mentalnog pritiska. Tijelo traži trenutke regeneracije. Energija se vraća kroz mir.