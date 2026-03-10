Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 10. 03. 2026.
Ljubav: U ljubavnom životu javlja se potreba za ravnotežom i skladom. Neki odnosi mogu proći kroz fazu razmišljanja o budućnosti. Male nesuglasice brzo pronalaze rješenje. Harmonija se postupno vraća.
Posao: Na poslovnom planu važnu ulogu imaju pregovori i komunikacija. Pojavljuju se prilike za nove dogovore. Suradnja s drugima donosi konkretne rezultate. Financijska stabilnost postaje realnija.
Zdravlje: Psihička ravnoteža postaje ključna tema dana. Potreba za mirom i ljepotom u okruženju raste. Tijelo reagira osjetljivo na stres. Smirenje donosi osjećaj olakšanja.
