Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 10. 03. 2026.
Ljubav: Emotivni svijet postaje posebno osjetljiv i intuitivan. U odnosima se primjećuju suptilne promjene raspoloženja. Romantična atmosfera može probuditi stare osjećaje. Povezanost dobiva dublji smisao.
Posao: Na poslovnom planu intuicija igra važnu ulogu u donošenju odluka. Neke situacije zahtijevaju strpljenje i promatranje. Kreativne ideje mogu dobiti priliku za realizaciju. Financijska pitanja traže oprez.
Zdravlje: Osjetljivost na energiju okoline je pojačana. Tijelo reagira na emocionalne promjene. Potreba za mirom i tišinom postaje izraženija. Unutarnja ravnoteža postupno se vraća.
